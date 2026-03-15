ХК «Сочи» проиграл «Амуру»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду потерпел поражение от хабаровского «Амура» в рамках 66-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:3.

Для хабаровчан эта встреча имела колоссальное турнирное значение: им нужна была только победа, чтобы продолжить борьбу за попадание в плей-офф. «Амур» не стал откладывать дело в долгий ящик. Уже на седьмой минуте счет в этом противостоянии открыл Андрей Крутов. Первый период прошел на встречных курсах, но изменить счет на табло до перерыва никому не удалось.

На 22-й минуте гости удвоили свое преимущество благодаря Кириллу Уракову. Однако незадолго до перерыва «леопарды» вернули интригу в матч после точного броска Дмитрия Уткина. Следующей забитой шайбы зрителям пришлось ждать до 56-й минуты, когда дубль оформил Дмитрий Уткин. Но решающее слово осталось за «Амуром»: за 20 секунд до финальной сирены Данил Юртайкин принес успех своей команде. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 2:3.

После 66 матчей южане имеют в активе 44 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 18 марта сыграют на своем льду против казанского «Ак Барса». Будущий соперник с 90 баллами занимает третье место в Восточной конференции.

Евгений Леонтьев