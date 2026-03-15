Весенний месячник чистоты стартует 16 марта в Ростовской области

Правительство Ростовской области объявило в соцсетях о проведении весеннего месячника чистоты с 16 марта по 18 апреля во всех муниципалитетах региона.

Программа предусматривает комплексное благоустройство общественных пространств, дворовых территорий, лесополос и придорожных зон. Приоритетное внимание уделят приведению в надлежащий вид памятных мест, воинских захоронений и городских кладбищ перед пасхальными торжествами.

Акция завершится масштабным общеобластным субботником 18 апреля. К участию в мероприятии приглашаются все жители региона. Подробности о датах проведения, пунктах сбора участников и местах получения инвентаря разместят на официальных интернет-ресурсах и в социальных сетях муниципальных администраций.

Тат Гаспарян