AP: WADA хочет не пустить Трампа на Олимпиаду в Лос-Анджелесе

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассматривает возможность запрета президенту США Дональду Трампу и американским должностным лицам присутствовать на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом пишет The Associated Press (AP) со ссылкой на переписку сотрудников WADA и европейских чиновников. Антидопинговое агентство рассматривает возможность введения правила, запрещающего посещение соревнований представителям стран, которые не платят ему взносы. Как сообщает AP, вопрос внесен в повестку дня назначенного на 17 марта заседания исполкома WADA.

Конфликт между WADA и Антидопинговым агентством США (USADA) начался в 2024 году. Тогда газета The New York Times сообщила, что перед Олимпиадой 2021 года в допинг-пробах 23 китайских пловцов был обнаружен триметазидин. Санкций не последовало, потому что WADA «не смогло опровергнуть» китайские объяснения о том, что вещество попало в организмы спортсменов из-за загрязнения. В знак протеста USADA отказалось платить ежегодные взносы международному агентству.

В пресс-службе WADA AP сообщили, что в таких обсуждениях «нет ничего нового» — агентство давно обсуждает, как воздействовать на неплательщиков, и это не имеет отношения конкретно к США. Как отмечает AP, даже если правило примут, это будет иметь чисто символическое значение: WADA не может фактически запретить президенту США посещать мероприятия на территории его страны.

Яна Рождественская