В Майкопе проверили ход строительства объездной дороги

Специалисты ФГБУ «Росдортехнология» проверили ход строительства второго этапа третьей очереди обхода Майкопа, об этом сообщили в минстрое Республики Адыгея. Объездную дорогу обустраивают в рамках завершившегося нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и его преемника, нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Представители «Росдортехнологии» оценили соответствие проводимых работ проектной документации и нормативам, проанализировали качество используемых материалов и соблюдение технологий, а также провели контрольные измерения. Аналогичные мероприятия сотрудники учреждения проведут и на тех объектах дорожной сети Адыгеи, которые уже были отремонтированы в прошедшие годы.

Как заявил начальник отдела строительства регионального «Автодора» Павел Бахтин, проект строительства нового этапа обхода Майкопа является частью масштабной работы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в республике. Объездная дорога разгрузит столицу Адыгеи от транзитных потоков, благодаря новому объекту планируется повысить комфорт и безопасность для участников дорожного движения.

Протяженность нового участка объездной дороги в Майкопе составит 11,14 км. Срок завершения строительных работ назначен на 2032 год.

София Моисеенко, Нурий Бзасежев