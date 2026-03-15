Земельные участки волгодонской топливной компании продадут за 81 млн рублей

Три земельных участка волгодонской топливной компании «Агро Дон» выставили на торги общей стоимостью свыше 81 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На торги выставлены три земельных участка, находящихся в залоге у Сбербанка. Все лоты расположены в Усть-Донецком районе Ростовской области, в километре от станицы Нижнекундрюченской.

Первый участок площадью 600 га оценен в 23,4 млн руб. Второй лот площадью 62,7 га выставлен за 3,2 млн руб. Самый крупный третий участок занимает 1,6 тыс. га, его стартовая цена составляет 54,5 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ТК «Агро Дон» зарегистрировано в Волгодонске в 2016 году. Компания занимается оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин. Учредителем компании является Салман Хаджиев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка общества за 2024 год составила 343,9 млн руб., убыток — 5 тыс. руб.

Аукцион пройдет 24 апреля на электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов» с шагом в 5% от начальной стоимости. Заявки принимаются до 21 апреля, размер задатка составляет 10% от цены лота.

Арбитражный суд Ростовской области 12 февраля 2026 года признал несостоятельным ООО ТК АГРО ДОН из Волгодонска. Конкурсным управляющим назначен Александр Телегин из московской Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

Тат Гаспарян