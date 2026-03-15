ВСУ применили 12 ракет во время ночного обстрела Белгорода
Ночью 15 марта Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, которые выпустили по городу 12 ракет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, пять квартир в двух многоквартирных домах, частный дом, социальный объект, а также 11 автомобилей. При падении обломков ракет в поселке Северный были повреждены остекление соцобъекта и пять машин. На территории одного из объектов произошло возгорание здания и оборудования, которое пожарные смогли полностью ликвидировать.
Серьезные повреждения привели к перебоям в подаче электроэнергии, водоснабжения и тепла. Сейчас в регионе продолжаются восстановительные работы. По предварительным данным, пострадавших непосредственно от ракетного обстрела нет.