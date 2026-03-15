Собянин сообщил об уничтожении еще восьми летевших на Москву БПЛА

Силы ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Незадолго до этого он сообщил об уничтожении еще 18 дронов.

Московские аэропорты Внуково и Домодедово, а также подмосковный Жуковский приостановили работу. Шереметьево принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Вчера Москва также подвергла массовому налету беспилотников, за день было уничтожено более 60. За прошедшую ночь на подлете к городу сбили еще 20 дронов.