На модернизацию коммунальной инфраструктуры Дона выделят 20 млрд рублей

В Ростовской области на ближайшие три года на модернизацию коммунальной инфраструктуры предусмотрено почти 20 млрд руб., из которых 4,3 млрд руб. поступят из федерального бюджета. Об этом сообщает Правительство региона.

Фото: Правительство Ростовской области

Планируется продолжить строительство ливневой канализации в западной части Ростова-на-Дону и привлечь федеральное финансирование для реконструкции Шахтинско-Донского водовода, от которого зависит водоснабжение полумиллиона человек.

Власти отмечают системный подход к решению накопившихся проблем в коммунальной сфере. По словам чиновников, они «определяют самые проблемные точки, концентрируют ресурсы и тратят их максимально эффективно, отказываясь от практики латания дыр».

За отчетный период в регионе построили, реконструировали и отремонтировали 47,1 км сетей водоснабжения, что улучшило качество услуг для 83 тыс. жителей. Начался масштабный проект ливневой канализации в Ростове-на-Дону — он защитит от подтоплений территорию проживания более 200 тыс. человек.

На объекты водопроводно-канализационного хозяйства направили 4,3 млрд руб. Дополнительно выделили 6,6 млрд руб. субсидий на сдерживание роста платы за коммунальные услуги.

В рамках программы модернизации заменили 337 лифтов — почти в 1,5 раза больше плана. Благоустроили 172 общественные территории, установили почти 14 тыс. контейнеров для твердых коммунальных отходов. Капительный ремонт провели в 1407 многоквартирных домах.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» к 2030 году планируется улучшить качество среды в опорных населенных пунктах. В 2026 году благоустроят еще 161 общественное пространство.

Среди перспективных задач власти называют развитие экологических отходоперерабатывающих комплексов, рекультивацию свалок, актуализацию программы капремонта. Также планируется усилить контроль Госжилинспекции за деятельностью управляющих компаний и работу по ликвидации задолженностей за жилищно-коммунальные услуги.

Тат Гаспарян