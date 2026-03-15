На модернизацию коммунальной инфраструктуры Дона выделят 20 млрд рублей
В Ростовской области на ближайшие три года на модернизацию коммунальной инфраструктуры предусмотрено почти 20 млрд руб., из которых 4,3 млрд руб. поступят из федерального бюджета. Об этом сообщает Правительство региона.
Планируется продолжить строительство ливневой канализации в западной части Ростова-на-Дону и привлечь федеральное финансирование для реконструкции Шахтинско-Донского водовода, от которого зависит водоснабжение полумиллиона человек.
Власти отмечают системный подход к решению накопившихся проблем в коммунальной сфере. По словам чиновников, они «определяют самые проблемные точки, концентрируют ресурсы и тратят их максимально эффективно, отказываясь от практики латания дыр».
За отчетный период в регионе построили, реконструировали и отремонтировали 47,1 км сетей водоснабжения, что улучшило качество услуг для 83 тыс. жителей. Начался масштабный проект ливневой канализации в Ростове-на-Дону — он защитит от подтоплений территорию проживания более 200 тыс. человек.
На объекты водопроводно-канализационного хозяйства направили 4,3 млрд руб. Дополнительно выделили 6,6 млрд руб. субсидий на сдерживание роста платы за коммунальные услуги.
В рамках программы модернизации заменили 337 лифтов — почти в 1,5 раза больше плана. Благоустроили 172 общественные территории, установили почти 14 тыс. контейнеров для твердых коммунальных отходов. Капительный ремонт провели в 1407 многоквартирных домах.
В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» к 2030 году планируется улучшить качество среды в опорных населенных пунктах. В 2026 году благоустроят еще 161 общественное пространство.
Среди перспективных задач власти называют развитие экологических отходоперерабатывающих комплексов, рекультивацию свалок, актуализацию программы капремонта. Также планируется усилить контроль Госжилинспекции за деятельностью управляющих компаний и работу по ликвидации задолженностей за жилищно-коммунальные услуги.