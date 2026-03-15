На Кубани пенсионерка перевела мошенникам 1,4 млн рублей при «замене счетчика»

Жительница Отрадненского района стала жертвой мошенников при попытке замены счетчика. Как сообщили в полиции Кубани, с женщиной связался подставной сотрудник «Энергосбыта» и предложил установить электронную пломбу на счетчик.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пенсионерку попросили продиктовать код из поступившего смс-сообщения. После этого ей позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и заявил, что мошенники получили личные данные женщины. Он убедил пенсионерку, что мошенники оформили на нее доверенность, и женщине требуется в кратчайшие сроки предпринять действия по сохранению накоплений.

Потерпевшая сняла 1,4 млн руб. и перевела их мошенникам под предлогом «спасения» бюджета. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает преступников, причастных к мошенничеству.

София Моисеенко

