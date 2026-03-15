Ростовские боксеры завоевали восемь медалей на первенстве ЮФО

Воспитанники ростовской спортшколы «Боевые перчатки» завоевали восемь медалей на первенстве Южного федерального округа по боксу. Об этом сообщила администрация Ростова-на-Дону.

В соревнованиях приняли участие 187 спортсменов из восьми субъектов России.

Золотые награды получили Виктория Мачеха в весовой категории до 46 кг и Сергей Крыгин до 80 кг. Мачеха также удостоилась приза лучшего боксера турнира.

Серебряные медали завоевали Артем Геворкян в весе до 48 кг, Аким Баранов до 52 кг и Размик Токсиянц до 63 кг. Баранов получил специальный приз «За волю к победе».

Бронзовые награды достались Валерии Красновой в категории до 50 кг и Сергею НорАревяну.

Тат Гаспарян

