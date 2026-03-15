В Иране задержали 20 человек по подозрению в сотрудничестве с Израилем

В городе Урмия в иранской провинции Западный Азербайджан задержали 20 человек, которых подозревают в шпионаже и передаче Израилю информации о местонахождении иранских военных и силовых структур. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Прокурор провинции заявил, что сотрудники правоохранительных органов Ирана выявили и ликвидировали несколько сетей наемников, связанных с Израилем. По его словам, эти люди передавали израильской стороне данные о расположении военных, полицейских и объектов, обеспечивающих безопасность страны.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В ответ Тегеран нанес удары по израильской территории и американским военным базам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп заявил 14 марта, что американские вооруженные силы полностью уничтожили военный потенциал Ирана. По данным агентства Reuters, администрация президента США отвергла попытки ближневосточных союзников и других стран начать переговоры по урегулированию вооруженного конфликта.