Трамп заявил о полном уничтожении военного потенциала Ирана

США уничтожили 100% военного потенциала Ирана, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить корабли в Ормузский пролив, чтобы противостоять Тегерану.

«Мы уже уничтожили 100% военного потенциала Ирана. Мы скоро сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что США продолжат обстреливать иранские катера и корабли в Ормузском проливе.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран ограничил проход по Ормузскому проливу и начал атаковать суда, которые пытались его пересечь. После этого США стали наносить удары по иранским минным заградителям в районе Ормузского пролива.