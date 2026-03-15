Около 40 беспилотников атаковали 15 населенных пунктов Ростовской области

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке в ночь и утром 15 марта, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Порядка 40 беспилотных летательных аппаратов были отражены на территории области.

Атаке подверглись шесть городов: Миллерово, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, западная окраина Ростова-на-Дону. Также пострадали девять районов области: Тарасовский, Чертковский, Боковский, Кашарский, Мясниковский, Неклиновский, Тацинский, Милютинский и Белокалитвинский.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться»,— говорится в сообщении.

По словам главы региона, работа по отражению воздушной атаки продолжается. Беспилотная опасность сохраняется, жителей призывают соблюдать осторожность.

Тат Гаспарян