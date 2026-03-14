Круиз Сочи — Израиль изменил маршрут из-за опасной обстановки на Ближнем Востоке

Круизный лайнер Astoria Grande изменил маршрут из Сочи в Израиль, исключив остановку в порту Ашдод из-за опасной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании «Инфофлот», организующей путешествие.

Изначально судно должно было зайти в израильский порт Ашдод 22 и 23 марта, а также посетить порты Турции и Египта. Однако Министерство экономического развития России порекомендовало скорректировать график поездок в ближневосточный регион.

В связи с изменениями около 900 пассажиров проведут два дня в Стамбуле вместо запланированного одного. Кроме того, вместо турецкого города Кушадасы лайнер посетит Измир, а в программу добавили остановку в Алании.

