СК завел дело после повреждения кровли детсада в Удмуртии под тяжестью снега

По факту повреждения кровли детсада в Воткинске под тяжестью снега возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК). Как сообщает СУ СКР по Удмуртии, сейчас дошкольное учреждение не функционирует.

Детсад №36 находится на ул. Мичурина. Частичное повреждение кровли здания произошло сегодня около 04:00 на площади ориентировочно 120 кв. м.

«Пострадавших нет, внутри повреждений нет. Причину инцидента предстоит выяснить специалистам, но уточню, что очистка крыши производилась дважды: 26 февраля и 7 марта»,— написал во «ВКонтакте» глава Воткинска Алексей Заметаев.

Градоначальник добавил, что с понедельника, 16 марта, воспитанников целыми группами вместе с воспитателями распределят по ближайшим детсадам.

Следователи дадут оценку действиям должностных лиц, в чьей компетенции находились вопросы содержания здания детсада.

Напомним, днем 13 марта из-за схода снежной массы в Воткинском районе пострадали два 10-летних мальчика. Несовершеннолетние оказались под завалом. Их достали очевидцы. Дети получили различные травмы, и были доставлены в медучреждение. СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК).

13 марта в деревне Малая Бодья в Малопургинском районе насмерть завалило снегом 58-летнюю жительницу во время уборки территории. СУ СКР проводит проверку по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).

11-12 марта из-за схода наледи в Ижевске пострадали три женщины 18, 19 и 27 лет. Им была оказана медпомощь. Заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал глав муниципалитетов поставить очистку крыш от снега на личный контроль и начать «отрабатывать это с управляющими компаниями, чтобы они занимались уборкой не только после несчастных случаев».