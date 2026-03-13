В Удмуртии возбудили дело после обрушения снежной массы с крыши на детей

В Воткинском районе возбудили уголовное дело по факту травмирования двух 10-летних детей в результате схода снега с крыши столовой образовательного учреждения в селе Первомайский. Как сообщает пресс-служба СК СКР по Удмуртии, инцидент произошел сегодня около 12:50 на улице Гагарина.

Дети получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Жизни несовершеннолетних ничего не угрожает.

Следователи работают на месте происшествия, устанавливая причины и условия, приведшие к сходу снега, а также оценивают действия ответственных лиц. Прокуратура также организовала проверку по факту схода снежных масс с крыши школы. В ходе нее будет оценена деятельность образовательной организации в части соблюдения прав несовершеннолетних на охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса.

Анастасия Лопатина