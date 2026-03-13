Александр Бречалов главам районов: очистку крыш от снега — на личный контроль

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил главам муниципалитетов поставить очистку крыш от снега на личный контроль. За пару дней в регионе зафиксировано четыре случая падения наледи на жителей, рассказал он на рабочем совещании с министрами и руководителями районов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«За последние два дня у нас зафиксировано четыре случая падения снега и льда с крыш на людей. Не только в Ижевске, но и в районах. К счастью, люди живы, но травмы есть. Коллеги, во-первых, проконтролируйте свои учреждения — проверьте, все ли убрано, нет ли риска для жизни. Во-вторых, отрабатываем с управляющими компаниями, чтобы они уборкой занимались не только после несчастных случаев. Жилищная инспекция, это ваша задача. Социальные службы, партия, тоже обратите внимание на ситуацию — не все жители по состоянию здоровья или в силу возраста могут убрать снег со своих крыш, надо помочь. Это безопасность наших жителей»,— сказал господин Бречалов.

При обсуждении вывоза снега глава региона призвал руководителей муниципалитетов обратить внимание на слабые места в части подтоплений. В качестве примера прошлых лет он назвал микрорайон «Болото» в Ижевске.

Напомним, СУ СКР проводит проверки по факту травмирования трех жительниц Удмуртии из-за схода наледи на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Потерпевшим — трем женщинам 18, 19 и 27 лет — была оказана медпомощь.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал о не менее 11 случаев повреждения крыш от скопившегося снега на фоне рекордного выпадения осадков. Административные комиссии фиксируют нарушения со стороны управляющих компаний и собственников зданий. Эксперты отмечают рост обращений за выплатой страховки.

