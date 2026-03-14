Число сбитых беспилотников на подлете к Москве достигло 25

Силы ПВО вечером 14 марта сбили три беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин в Max. Общее число сбитых дронов за день выросло до 25.

В целях безопасности на некоторое время днем вводились ограничения на взлет и посадку в аэропортах Внуково и Домодедово. Сейчас аэропорты работают без ограничений.

По данным Минобороны России, с вечера 13 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 124 беспилотника над регионами страны, в том числе 36 БПЛА — над Брянской областью, 31 — над акваторией Азовского моря, 16 — над Краснодарским краем.