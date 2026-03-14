В Краснодаре количество бронирований отелей бизнес-туристами сократилось на 9%

В Краснодарский край бизнес-туристы в 2025 году чаще всего приезжали в Краснодар и Сочи. На эти города пришлось 42% (минус 9% к 2024 году) и 32% (без изменений) в общем объеме бронирования средств размещения региона для деловых гостей. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

В число популярных направлений также вошли Новороссийск (9% всех бронирований, минус 29% год к году), Усть-Лабинск (4%, минус 28%) и Геленджик (3%, +22%).

«Наибольшая часть деловых гостей — люди 35–50 лет, в основном это руководители и топ-менеджеры российских компаний, собственники бизнеса. Многофункциональность отелей горных курортов Сочи позволяет удовлетворить запросы заказчиков из самых разных сфер деятельности. Это ИТ-компании, банки, компании из сферы финансового консалтинга, организаторы ретритов и фитнес-туров, медицинские организации и многие другие. Мы видим тенденцию совмещения деловой программы с выездами в живописные локации, со спортивными и оздоровительными практиками»,— прокомментировал руководитель отдела продаж Life Balance отеля Rosa Springs Денис Лушин.

Он отметил, что в 2024 году в Сочи прошло больше деловых мероприятий и они были масштабнее, чем в 2025 году. Тенденция к сокращению бюджетов, количества участников и увеличению случаев отмены мероприятий, по словам эксперта, сохраняется и в 2026 году. Главная проблема — общая напряженность в экономике, повышение налоговой нагрузки на компании и, как следствие, стремление сэкономить на организации деловых событий. Регулярные перебои в работе аэропортов также служат сильным фактором снижения деловой активности, добавил Денис Лушин.

«С одной стороны, мы видим стабильный интерес от компаний — в основном в виде краткосрочных деловых мероприятий. Сочи и Роза Хутор остаются удобными площадками для проведения мероприятий. Однако также мы наблюдаем знаковые открытия в других регионах России и замечаем отток гостей в новые локации. Заказчики и гости любят новые проекты в нашей индустрии. Появление новых объектов на карте делового туризма России создает здоровую конкуренцию и является драйвером для развития отрасли. Насмотренность гостей и заказчиков становится выше, запросы более требовательные и персонализированные»,— рассказал Денис Лушин.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2025 году количество перелетов бизнес-туристов в Краснодарский край выросло на 19% по сравнению с 2024 годом.

Маргарита Синкевич