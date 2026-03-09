Минздрав выбрал шесть цветов формы медработников

Минздрав представил шесть рекомендованных цветов формы медработников в зависимости от их должности. Цветовая гамма выбрана в соответствии с «иерархической ветвью организации», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.

Руководству рекомендуется носить форму фиолетового цвета, врачам — темно-зеленого, среднему медицинскому персоналу — салатового цвета. Для младшего медицинского персонала выбран лавандовый цвет, для административного — голубой, для немедицинских и хозяйственных служб, а также IT-специалистов — серый.

Согласно рекомендациям, толщина подошвы обуви для медучреждений должна быть 2–3 см, чтобы снизить нагрузку на ноги. Подошва должна быть рифленой, прорезиненной и гибкой, не создавать неудобств и не допускать проскальзывания.