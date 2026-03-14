Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атак БПЛА на Кубани граждан
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав и оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате атаки беспилотников в порту Кавказ Темрюкского района Краснодарского края. В Telegram-канале ведомства отмечается, что Новороссийский транспортный прокурор взял на контроль вопросы защиты пострадавших и предоставления им всесторонней помощи.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным прокуратуры, в результате атаки повреждена портовая инфраструктура, есть пострадавшие.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил о трех пострадавших, повреждении технического судна и возникновении локального возгорания на причальном комплексе, которое уже ликвидировано.