Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атак БПЛА на Кубани граждан

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав и оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате атаки беспилотников в порту Кавказ Темрюкского района Краснодарского края. В Telegram-канале ведомства отмечается, что Новороссийский транспортный прокурор взял на контроль вопросы защиты пострадавших и предоставления им всесторонней помощи.

По данным прокуратуры, в результате атаки повреждена портовая инфраструктура, есть пострадавшие.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил о трех пострадавших, повреждении технического судна и возникновении локального возгорания на причальном комплексе, которое уже ликвидировано.

