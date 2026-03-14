ХК «Сочи» уступил «Ак Барсу»

Хоккейный клуб «Сочи» потерпел поражение в Казани от «Ак Барса» в рамках 65-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 0:2.

Несмотря на то что регулярный чемпионат близится к своему завершению, эта очная игра стала первой для соперников в этом сезоне. К этому матчу сочинцы подошли после двух поражений подряд от ЦСКА со счетом 1:2.

Первый период прошел при тотальном превосходстве хозяев — соотношение бросков в створ ворот 15:5. Казанцы контролировали шайбу и неплохо атаковали. Счет в матче на 12-й минуте открыл канадский нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд. До перерыва хозяева провели еще одну результативную атаку, которую довел до завершения Дмитрий Яшкин. Во втором и третьем периодах «черноморцы» регулярно создавали опасные моменты, однако вскрыть оборону соперника им так и не удалось. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 0:2.

После 65 матчей южане имеют в активе 44 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 15 марта сыграют на своем льду против хабаровского «Амура». Будущий соперник с 58 баллами занимает девятое место в Восточной конференции.

Евгений Леонтьев