Топ-менеджмент компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) планирует масштабные сокращения, которые могут затронуть 20% штата сотрудников, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Таким образом компания Марка Цукерберга стремится компенсировать дорогостоящие инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) и оптимизировать бизнес-процессы за счет внедрения нейросетевых инструментов, заявили собеседники агентства.

По данным Reuters, дата начала сокращений еще не определена, а окончательный масштаб не утвержден. Если Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) все же решит сократить одну пятую часть штата, то эти увольнения станут самыми значительными для компании со времен реструктуризации конца 2022 — начала 2023 года, когда организация уволила более 21 тыс. человек. Сейчас в компании работают около 79 тыс. сотрудников.

За последний год Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) стремилась наверстать упущенное в гонке ИИ с другими компаниями и активно переманивала чужих специалистов к себе. Организация предлагала сотрудникам OpenAI бонусы за переход в размере до $100 млн, а одному из работников Thinking Machines Lab поступило предложение на $1,5 млрд. Господин Цукерберг таким образом пытается собрать свою команду по созданию «сверхразума».