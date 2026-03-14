Угроза по БПЛА действует в Краснодаре и на Кубани

На территории Краснодарского края и в Краснодаре введена угроза атаки беспилотников. Как сообщил глава краевого центра Евгений Наумов, ситуацию отслеживают средства ПВО.

Дежурные средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников при возникновении опасности, поэтому жители могут слышать громкие звуки, подчеркнул Евгений Наумов. Краснодарцев призвали соблюдать меры предосторожности.

Тревога по БПЛА объявлена в Новороссийске, Геленджике и Северском районе.

