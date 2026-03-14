Вэнс — об ударе по школе в Минабе: «Мы не до конца понимаем, что там случилось»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон должен завершить расследование удара по иранской школе для девочек в Минабе прежде чем что-либо предпринимать. Так он ответил на вопрос о том, будут ли США вносить какие-либо коррективы в выбор целей, чтобы избежать новых жертв среди гражданского населения в Иране.

«Нужно на самом деле понять, что произошло. Я не думаю, что мы до конца понимаем, что там случилось. Президент ясно дал понять, что он хочет полного расследования. Этим мы сейчас и занимаемся»,— заявил вице-президент (видео с краткого брифинга выложил YouTube-канал Forbes).

Удар по школе в Минабе произошел в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. По данным властей Ирана, погибли около 180 человек. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что армия США поразила учебное заведение двумя ракетами Tomahawk. Президент США Дональд Трамп обвинял в произошедшем власти Ирана. The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что удар по школе стал результатом ошибки американских военных в определении целей.