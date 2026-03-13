Турпоток в Северский район в 2025 году вырос на 6,4%

В 2025 году Северский район Краснодарского края посетило свыше 50 тыс. туристов и экскурсантов. Это на 6,4% больше, чем в 2024 году, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации муниципального образования.

По наблюдениям инструктора по туризму Андрея Воробьева, один из локомотивов развития туризма в Северском районе — мото- и велоспорт. «После прихода этих видов спорта в район стали массово появляться дома отдыха, развиваться инфраструктура для активного отдыха. Например, организована заброска велосипеда на вершину горы. Кроме того, появились пункты проката, а также гостиницы и дома отдыха, которые скорректировали свои услуги и стали предлагать мойку техники, места для хранения вещей, стоянки для большого количества транспорта»,— рассказал эксперт.

По его словам, в последние годы особенно активно в Северском районе развивается экотуризм. Участники рынка таких услуг начали рекомендовать друг друга гостям, не боясь конкуренции между собой, отметил Андрей Воробьев. Посещают район и любители гор. «Например, можно заняться скалолазанием на натуральном горном рельефе в Планческой щели, полюбоваться панорамными видами с горы Собер-Баш, пройти по живописным трекинговым маршрутам, покататься на лошадях, а после активностей поплавать в бассейне»,— рассказал инструктор по туризму.

Он добавил, что благодаря близости к кубанской столице и природному богатству, район пользуется популярностью у жителей Краснодара.

Андрей Воробьев считает, что район еще на пути к трансформации в полноценный туристический кластер. «В основном не хватает координации в развитии и объединении разрозненных турпродуктов, а также продвижения турбренда района. Сейчас каждый участник рынка туруслуг рекламирует себя собственными силами. Нужен понятный туристический кластер с описанием всех направлений и мест для любого вида отдыха. Работа в этом направлении ведется, но сделать предстоит еще много. При этом потенциал большой. Здесь можно погрузиться в историю казачества, поесть настоящий кубанский борщ, посетить мастер-классы, порыбачить. Думаю, лет через пять, район при правильной стратегии сможет стать местом, по узнаваемости, не хуже, чем Горячий Ключ. Люди, едущие в сторону моря из других регионов России все чаще по пути останавливаются отдохнуть в Северском районе»,— отметил эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», ГК «Точно» реализует в Северском районе проект нового курорта «Собер-Баш».

Маргарита Синкевич