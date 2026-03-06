На участие в Международном фестивале молодежи на Урале поступило 30 тыс. заявок

Более 30 тыс. заявок было подано на Международный фестиваль молодежи (ВФМ), который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

Заявки поступили из 168 стран, в том числе из Европы, Азии, Африки, Северной, Центральной и Южной Америки, а также стран Ближнего Востока. Регистрация завершится 30 апреля. Всего от иностранных граждан поступило около 14 тыс. заявок.

По данным правительства Свердловской области, среди стран, граждане которых подали заявки на участие — Марокко, Тунис, Шри-Ланка, Замбия, Индия, Кения, Оман, Турция, Сербия, Аргентина, Черногория, Гватемала, Коста-Рика, Танзания, Армения, Ливан, Никарагуа.

Президент Владимир Путин утвердил Екатеринбург площадкой для Международного фестиваля молодежи в конце декабря. Фестиваль должен собрать 10 тыс. участников из 190 стран — участниками станут 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранцев в возрасте до 35 лет из разных сфер, включая креативные индустрии, науку, спорт, предпринимательство, медиа и IT. Их примет кампус Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском. Девизом выбрана фраза «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Мероприятие станет пространством для открытого международного диалога и объединения народов, а также витриной лучших российских проектов и практик.

Ирина Пичурина