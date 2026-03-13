Роспотребнадзор оценит состояние пляжей Анапы перед летним сезоном 2026

Власти Анапы и Темрюкского района примут окончательное решение о формате пляжного сезона 2026 года после завершения исследований, проведенных специалистами Роспотребнадзора. На сегодняшний день ведомство анализирует пробы песка, отобранные на участке береговой линии протяженностью в 1 км в поселке Витязево, где было завезено около 40 тыс. тонн нового песка и проведена его планировка.

Ранее пробы были взяты на трех глубинах, чтобы определить эффективность выбранного метода восстановления пляжей после чрезвычайной ситуации. Зампредседателя правительства Виталий Савельев отметил, что заключения специалистов позволят оценить возможность тиражирования этой технологии на другие участки побережья Анапы и Темрюкского района, пострадавшие от загрязнения. «На основании полученных результатов комиссия рассмотрит целесообразность применения метода на остальных пострадавших пляжах»,— подчеркнул господин Савельев.

При этом исследования морской воды, проведенные с начала года, отклонений от нормативов не выявили. За прошедшую неделю новых случаев выброса нефтепродуктов на побережье Краснодарского края не зафиксировано. Анализ космических снимков района крушения танкеров в Черном море также не показал пятен мазута, что подтверждает стабильную экологическую ситуацию на побережье.

Работы по восстановлению пляжей Анапы ведутся в рамках комплексных мер по обеспечению безопасности и комфорта туристов. Как подчеркивают эксперты, решение о запуске сезона напрямую зависит от итогов исследований песка и воды. Его будет принимать специальная комиссия после изучения всех полученных данных, что позволит определить безопасный и эффективный формат организации отдыха на побережье.

На сегодняшний день меры по контролю качества пляжей и морской воды включают регулярный отбор проб, анализ состояния песка и мониторинг возможного загрязнения. Такая работа обеспечивает основу для принятия решений по масштабированию восстановительных мероприятий на остальные пострадавшие участки побережья и гарантирует безопасность отдыхающих.

Мария Удовик