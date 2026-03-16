Воронежская горэлектросеть в пять раз увеличила прибыль в 2025 году

По итогам 2025 года АО «Воронежская горэлектросеть» (управляет примерно 70% электросетевых активов облцентра, входит в госкомпанию «Россети») получило чистую прибыль в 753,8 млн руб., что в 4,8 раза больше показателя 2024-го (156,9 млн руб.). Выручка предприятия выросла с 2,79 до 3,29 млрд руб. (+17,7%). Это следует из бухгалтерской отчетности АО, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Офис ВГЭС в Воронеже

Активы предприятия за год выросли с 6,19 до 6,68 млрд руб. (+7,8%). Основные средства увеличились с 4,62 до 5,42 млрд руб. (+17,3%).

предприятия за год выросли с 6,19 до 6,68 млрд руб. (+7,8%). Основные средства увеличились с 4,62 до 5,42 млрд руб. (+17,3%). Дебиторская задолженность снизилась с 897,1 до 221,4 млн руб. (–75,3%), а кредиторская — с 1,67 до 1,18 млрд руб. (–29,2%).

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Воронежская горэлектросеть» является правопреемником одноименного МУПа, который был зарегистрирован в 1994 году в Воронеже. Основной вид деятельности — передача и распределение электроэнергии. Уставный капитал — 3,15 млрд руб. Основной акционер — ПАО «Россети». Гендиректором является назначенный в октябре 2025 года Сергей Гайворонский.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в декабре 2025 года Сбербанк открыл для ВГЭС возобновляемую кредитную линию с лимитом 1 млрд руб. АО привлекает средства для финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов, включая рефинансирование предыдущих займов.

Сергей Калашников