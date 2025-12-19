Воронежская горэлектросеть возьмет в кредит у Сбербанка 1 млрд рублей

Подведены итоги торгов за право предоставления АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС, принадлежит «Россетям») возобновляемой кредитной линии с лимитом 1 млрд руб. По данным с портала госзакупок, заявку подал только Сбербанк. Комиссия признала ее соответствующей требованиям. Аукцион признан несостоявшимся, и закупку проведут у единственного участника.

В документах закупки указано, что АО привлекает средства для финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов, включая рефинансирование предыдущих займов. Срок действия кредитной линии составляет три года. Процентная ставка — плавающая, с возможностью фиксации.

АО «Воронежская горэлектросеть» является правопреемником одноименного МУПа и было зарегистрировано в Воронеже в октябре 2018 года. Уставный капитал составляет 3,1 млрд руб. Гендиректором с октября 2025 года назначен Сергей Гайворонский. По данным Rusprofile, в 2024 году компания зарегистрировала выручку 2,8 млрд руб., чистая прибыль составила 157 млн руб. В арбитраже на текущий момент рассматриваются 30 дел, в которых ВГЭС является ответчиком. Сумма требований по искам составляет 65 млн руб.

«Ъ-Черноземье» также сообщил сегодня, что ПАО «Молочный комбинат "Воронежский"» (входит в группу компаний «Молвест» Аркадия Пономарева) возьмет кредит на выплату зарплаты.

Денис Данилов