Воронежскую «Горэлектросеть» возглавил Сергей Гайворонский

На должность генерального директора АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС) назначен Сергей Гайворонский. До 21 октября пост занимал Вячеслав Антонов, возглавлявший компанию с весны 2021 года. Информация об этом появилась в базе данных Rusprofile.

До назначения во ВГЭС Сергей Гайворонский в течение шести лет руководил АО «Краснодаргазстрой». Компания была зарегистрирована в мае 1994 года в Краснодаре. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Учредители не раскрываются. За 2024 год общество получило выручку 78 млн руб., убыток составил 1,6 млрд руб.

В начале октября Арбитражный суд Краснодарского края признал «Краснодаргазстрой» банкротом. Срок конкурсного производства в отношении компании составляет полгода. Конкурсным управляющим утвердили члена ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Заура Сулейманова. Согласно материалам арбитража, задолженность «Краснодаргазстроя» составляет как минимум 14,2 млрд руб.

Также Сергей Гайворонский до февраля 2022 года являлся учредителем ООО «Единый платежный агент». Компания зарегистрирована в марте 2010 года в Краснодаре для разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных и других сопутствующих услуг в этой области. Сейчас единственным учредителем является Александр Власов, генеральным директором числится Татьяна Гайворонская. Выручка компании за 2024 год составляет 8,4 млн руб., прибыль — 581 тыс. руб. В процессе банкротства общество не находится.

Кабира Гасанова