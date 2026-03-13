В нескольких муниципалитетах Кубани обнаружили обломки беспилотников
На территории нескольких муниципальных образований Краснодарского края обнаружили обломки БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В Брюховецком районе обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию аграрного колледжа. Повреждено окно в одном из корпусов. Образовательный процесс из-за происшествия не нарушен.
В хуторе Красная Нива фрагменты беспилотника упали на территорию частного дома. В Каневском районе, в станице Каневской, обломки упали по трем адресам. Никаких повреждений нет.
«Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы»,— отметили в оперштабе.