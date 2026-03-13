В нескольких муниципалитетах Кубани обнаружили обломки беспилотников

На территории нескольких муниципальных образований Краснодарского края обнаружили обломки БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Брюховецком районе обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию аграрного колледжа. Повреждено окно в одном из корпусов. Образовательный процесс из-за происшествия не нарушен.

В хуторе Красная Нива фрагменты беспилотника упали на территорию частного дома. В Каневском районе, в станице Каневской, обломки упали по трем адресам. Никаких повреждений нет.

«Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы»,— отметили в оперштабе.

Алина Зорина