ВЦИОМ: «Новые люди» вышли на третье место рейтинга политических партий

Партия «Новые люди» вышла на третье место электорального рейтинга ВЦИОМа с рекордным для себя результатом (9,5%). Это следует из данных соцопроса, проведенного центром со 2 по 8 марта.

Актуальный рейтинг партий выглядит следующим образом:

«Единая Россия» – 32,1% (+0,3 п.п. за неделю);

ЛДПР – 10,1% (-0,1 п.п. за неделю);

«Новые люди» – 9,5% (+0,4 п.п. за неделю);

КПРФ – 9,3% (-0,8 п.п. за неделю);

«Справедливая Россия» – 5,4% (-0,7 п.п. за неделю).

Участников соцопроса традиционно спрашивали: «Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу России, за какую из следующих партий вы бы, скорее всего, проголосовали?». По данным ВЦИОМа, погрешность опроса не превышает 1%.

Это не впервые, когда «Новые люди» выходят на третье место рейтинга ВЦИОМа. В марте 2024 года партия обогнала ЛДПР на 0,4 п.п.

На партийном съезде 5 марта «Новые люди» объявили, что напишут новую программу с опорой на положения российской Конституции, не менявшиеся с 1990-х годов. В партии рассчитывают, что акцент на закрепленные в документе права и свободы принесет им желанный результат на выборах в Госдуму-2026: 10% в голосовании по спискам и победы в нескольких (от одного до трех) одномандатных округах. Вместе с тем «Новые люди» остаются единственной парламентской фракцией, не заявившей открыто о борьбе за второе место на предстоящих выборах.

По данным опроса исследовательского центра Russian Field, большинство россиян убеждены, что второе место на предстоящих выборах займет КПРФ.

Подробнее о прогнозах населения на электоральную гонку — в материале «Вторые среди неравных».

Степан Мельчаков