Вторые среди неравных

Более половины опрошенных россиян считают, что за второе место на выборах в Госдуму-2026 поборются КПРФ и ЛДПР, но верящих в успех коммунистов пока немного больше. К таким выводам пришел исследовательский центр Russian Field по итогам недавнего опроса. Как поясняют социологи, эти цифры отражают не личные предпочтения респондентов, а их взгляд на реальную расстановку политических сил. Например, в «серебре» КПРФ, помимо ее электората, уверены почти треть сторонников «Новых людей» и больше половины приверженцев «Яблока».

Леонид Слуцкий (слева) и Геннадий Зюганов по-разному смотрят на перспективы своих партий на осенних выборах в Госдуму

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

29% опрошенных полагают, что по итогам выборов в Госдуму в сентябре 2026 года второе место займет КПРФ. Еще 25% в борьбе за «серебро» отдают предпочтение ЛДПР, а остальные партии в этом рейтинге заметно отстают (см. график). О том, кто выиграет эти выборы, социологи не спрашивали, так как, согласно текущим рейтингам, «Единая Россия» опережает ближайших конкурентов более чем на 20 процентных пунктов (п. п.). Тем не менее 6% респондентов решили, что вторыми будут именно единороссы. Всероссийский телефонный опрос 1,6 тыс. респондентов компания Russian Field проводила с 20 по 27 января.

Помимо суммарных показателей, исследователи представили результаты опроса в разрезе пола, уровня образования и материального положения. Почти во всех этих категориях также лидирует КПРФ. Исключение составляют только россияне без высшего образования и со среднемесячным доходом менее 20 тыс. руб. на одного члена семьи, которые прочат второе место ЛДПР. В то же время успех в борьбе за думское «серебро» либерал-демократам сулят представители трех из четырех возрастных групп (с отрывом в 1–3 п. п.), и лишь в категории 60+ коммунистов предпочитают 35% опрошенных против 21% у ЛДПР.

Руководитель Russian Field Артемий Введенский подчеркивает, что ожидания политического результата могут не совпадать с личным партийным выбором.

«Часть избирателей действительно считают, что их партия способна занять высокое место,–– поясняет он.–– Но у других партий такого эффекта заметно меньше — их избиратели нередко называют более вероятными победителями борьбы за второе место конкурентов».

Так, из оппозиционных партий только КПРФ может похвастаться тем, что больше половины ее электората верят во второе место своей партии. У ЛДПР этот показатель ниже 40%, а у «Новых людей» — меньше 20% (см. график). При этом более 30% сторонников «Новых» прогнозируют «серебро» КПРФ, а среди приверженцев «Яблока» во второе место коммунистов верят 54%. Зато либерал-демократам чаще отдают вторую строчку голосующие за «Единую Россию».

«В более широком смысле результаты говорят о том, что в общественном сознании существует довольно четкая иерархия партий,–– резюмирует господин Введенский.— Поэтому этот вопрос (о втором месте.–– “Ъ”) помогает увидеть не столько рейтинг партий, сколько то, как общество представляет себе реальную расстановку сил в политике».

Электоральные рейтинги партий, еженедельно замеряемые Аналитическим центром ВЦИОМ, несколько расходятся с этими представлениями. Например, коммунисты в течение последнего года почти неизменно уступали либерал-демократам второе место, отставая на 1–2 п. п., и лишь недавно вышли примерно на один с ними уровень (10,1% у КПРФ и 10,2% у ЛДПР в последнем опросе). Зато «Новые люди», чьи шансы на «серебро» оцениваются в опросе Russian Field ниже, чем у «Справедливой России» (СР), по версии ВЦИОМ, эсеров заметно обходят (9,1% и 6,1% соответственно).

На данный момент о планах борьбы за второе место на выборах-2026 публично заявили три из четырех оппозиционных думских партий.

КПРФ обещает подтвердить осенью статус «главной оппозиционной силы», в ЛДПР же уверяют, что отняли у коммунистов этот титул еще по итогам региональных выборов 2025 года. Руководство СР тоже ставило перед партийцами «боевую задачу» добиться второго места после единороссов. И только «Новые люди», как говорят близкие к партии источники “Ъ”, готовы ограничиться 10–12% голосов по партспискам, что позволит им удвоить свое представительство в нижней палате.

Степан Мельчаков