Еще не забытое старое

Партия «Новые люди» (НЛ) 5 марта отметила свое шестилетие, открыв в Санкт-Петербурге первую часть съезда, приуроченного к предстоящим выборам в Госдуму. Новую программу партийцы напишут с опорой на «старые» (то есть не менявшиеся еще с 1990-х) положения российской Конституции. Акцентирование закрепленных в ней прав и свобод, как надеются в партии, может обеспечить ее списку не меньше 10% голосов, пояснили “Ъ” осведомленные источники.

Пространство съезда, созванного в Северной столице, где, по словам самих партийцев, в последний раз проводила аналогичный форум ВКП(б), организаторы оснастили стендами, повествующими о наиболее заметных партпроектах и достижениях минувших шести лет. За этими рядами с робособаками, динамикой роста числа молодых предпринимателей, коллекцией мерча и проч. в незаметном углублении отыскался и не политический, но весьма многозначительный экспонат — книжный шкаф, целиком заставленный творениями Аркадия и Бориса Стругацких (на самом видном месте стояла вся «Трилогия Каммерера»).

Все остальное посетителям сообщили прямо. Важным для напоминания среди прочего сочли тот факт, что «разбавить» парламентскую четверку на выборах-2021 удалось впервые за 19 лет, что создание НЛ отметили в западной прессе, что первый их законопроект (не ставший, к слову, законом) был направлен на смягчение законодательства об иноагентах, а всего фракция внесла 523 проекта законов.

Парламентская работа разошлась с представлением о ней, признался “Ъ” депутат Антон Ткачев: «Думал, что встречу противодействие других фракций, но нет: оказалось, со всеми людьми можно найти общий язык». «Нисколько не пожалел» о работе в составе НЛ и беспартийный депутат Олег Леонов: «Самая комфортная для депутата фракция: людей немного, и твой голос во фракции всегда значим». Впрочем, отправляться ли в новый созыв именно с «Новыми», господин Леонов пока не решил.

Настрой НЛ на «плодотворное взаимодействие» с другими партиями в поздравительном письме к съезду (его со сцены зачитал начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев) особо отметил Владимир Путин: «Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, такая широкая консолидация исключительно важна». Глава государства также отметил, что за последние пять лет партийцы накопили внушительный опыт работы в парламентах всех уровней.

О президентской кампании вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова в 2024-м со стендов тоже напомнили особо. По мнению посетившего съезд политолога Ильи Гращенкова, именно по итогам той кампании НЛ совершили качественный скачок: «Узнаваемость скакнула заметно и резко, у партии появилось новое лицо».

Сам Владислав Даванков тоже неплохо запомнил те дни: «Запомнил, как мы стояли на сцене с президентом... С того момента я перестал бояться выступать, хотя всю жизнь до этого боялся». Тем не менее в первую очередь политик, как и его соратники, вспомнил о послевыборной осенней ночи 2021 года, когда партийцы увидели итоговый результат: «Помню слезы на глазах нашего актива. Как все поверили в то, что мы сможем что-то изменить».

В те же годы, уже выступая с трибуны, делегатов погрузил лидер НЛ Алексей Нечаев. О создании партии, признался он, пришлось задуматься, когда стало непонятно, за кого голосовать на следующих выборах в Думу. К моменту выборов ни одна из партий не представляла «целый пласт людей, которые строили и любили новую Россию», пояснил политик свою мысль.

Ценностную основу для программы партии уже на 2026 год ее председатель позаимствовал из другого документа. Каждому гарантируется свобода мысли и слова, каждый имеет право на тайну переписки, право частной собственности охраняется законом, зачитал он и поинтересовался: «Что-то вам напоминает это?» Цель НЛ — сделать так, чтобы ни у кого в России не было сомнений, что Конституция работает, «рассекретил» господин Нечаев происхождение этих цитат: «Жить нормально хотят миллионы, десятки миллионов людей. Наша цель — убедить их прийти на выборы».

Конкретные инструменты партийцы будут «засвечивать» постепенно, поскольку остальные их находки, не стесняясь, подхватывают конкуренты, сообщил Владислав Даванков. Начать же «засвечивание» он предпочел с демонстрации нового типа партийного агитатора — Wi-Fi-феи, раздающей бесплатный интернет прямо из рюкзака (стартовая страница будет вести на программу НЛ). «Однако главные наши конкуренты — не другие партии, а апатия и неверие людей, что они могут что-то изменить»,— настаивал политик.

С завершением риторической части партийцы приняли поздравления от ряда иностранных делегатов и вручили партбилеты нескольким новичкам. Среди таковых оказались член Общественной палаты РФ, директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына и блогер-миллионник Егор Шип. Не исключено, что госпожа Кислицына представит партию на выборах-2026, допускали партийцы в кулуарных разговорах.

Пока с кандидатурами для партсписка (кроме первой тройки в составе Алексея Нечаева, Владислава Даванкова и депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой) и большинства округов в партии ясности нет, рассказали “Ъ” источники, близкие к руководству партии: «Все фамилии назовут к маю—июню». Сейчас партийцы ставят целью получить результат, вдвое превышающий предыдущий,— от 10% до 12% голосов по партспискам, говорит один из собеседников. Вероятно, партия также сможет претендовать на несколько одномандатных округов в южных и восточных регионах.

Григорий Лейба