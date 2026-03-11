Литва по примеру Эстонии запретит въезд участникам СВО

Литва в сотрудничестве с Эстонией готовит «черный список» россиян, которые участвовали в военных действиях на Украине. Им будет запрещен въезд, сообщил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

«Список российских военных, которые воевали против Украины, уже начали формировать. Это национальная инициатива: Эстония уже начала, а мы сейчас определяем, когда, кто и каким образом сможет вводить данные, поскольку это трудоемкая работа», — заявил Владислав Кондратович (цитата по LRT).

Необходимо убедиться, что данные о российских участниках СВО достоверны и точны, чтобы в будущем не было судебных разбирательств, подчеркнул министр. В Эстонии такой список уже есть, и Литва к нему присоединится, добавил он.

По данным МВД Эстонии на начало марта, власти страны запретили въезд 1,5 тыс. россиян, которые участвовали в военной операции на Украине. Министр Игорь Таро призвал остальные страны Евросоюза поддержать инициативу и запретить въезд в Шенгенскую зону для участников боевых действий.