В Ростове-на-Дону прошел Второй окружной отчетно-программный форум партии «Единая Россия» (ЕР) «Есть результат!». Центральными темами мероприятия стали ЖКХ и жилищное строительство. Это тематика имеет большое значение и для страны в целом, и для региона, в частности. Своим мнением об итогах форума с «Ъ-Ростов» поделился кандидат политических наук, доцент, шеф-редактор информационного агентства «Социальные коммуникации» Дмитрий Абросимов.



«Проведение в Ростовской области окружного форума «Единой России» подтверждает статус Ростова-на-Дону как центра юга России. И не только из-за его географического положения. Прежде всего, в силу эффективного взаимодействия управленческой команды региона с федеральным центром. Выбор тематики форума — ЖКХ и жилищное строительство — не является случайным. Во-первых, в народной программе ЕР этим отраслям отводится серьезное место, что подтвердили факты и цифры, которые привели в своих выступлениях и секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев (расселено около 16 млн кв. м аварийного жилья, заменено почти 7 тыс. км коммунальных сетей, завершены строительство, реконструкция и капремонт почти 600 объектов ЖКХ), и вице-премьер России Марат Хуснуллин (ввели 150 млн кв м недвижимости только в 2025 году и 60 млн кв. м в ИЖС, но в ЖКХ высокий процент износа сетей, уровень старения превышает уровень нового строительства, 30% предприятий являются убыточными).

Во-вторых, тематика, безусловно, важна и для самого региона. Сегодня в Ростовской области принимаются системные стратегические решения, идет реализация инициатив и проектов комплексного развития территорий (КРТ). Теперь они должны проектироваться и строиться вместе с социальной инфраструктурой. И в работе с застройщиками власти Дона именно на этом делают акцент.

Новая градостроительная политика инициирована губернатором Юрием Слюсарем. Ее цель — не квадратные метры, а комфортная среда, качество жизни людей. Это позволяет рассматривать Ростовскую область как площадку для эффективной реализации инициатив федерального центра.



Деятельность губернатора расценивается федеральным центром как перспективная и эффективная модель стратегии развития региона. Принципиальная позиция Юрия Слюсаря по ужесточению правил застройки для обеспечения синхронного создания социальной инфраструктуры нашла отклик у граждан.

При этом команда губернатора уже продемонстрировала эффективность в обеспечении баланса интересов между бизнесом и обществом. Так, по итогам 2025 года Ростовская область закрепилась на восьмом месте в топ-10 субъектов РФ по объемам ввода жилья (более 2,7 млн кв. м). А всего за минувшие пять лет общий объем введенного в регионе жилья достиг 16,7 млн кв. м. В 2026 году застройщики не намерены снижать темпы. Власти региона планируют довести процент строительства жилья через механизмы КРТ на уровень 90% и выше.

Это вполне достижимая и понятная цель. От реализации таких проектов зависит и качество городской среды, и социальное благополучие граждан, и состояние экономики региона, в которую вливаются многомиллиардные инвестиции. Региональная поддержка таких проектов, предоставление льгот и других преференций является еще и доказательством благоприятного инвестиционного климата».