Интеррос снизил долю в «Норникеле»

Интеррос, основной акционер «Норникеля», сократил свою долю в капитале горно-металлургической компании на 3,49%, следует из отчета предприятия. Одновременно некоммерческая организация Фонд Потанина стала владельцем пакета аналогичного размера. Подробности сделки не раскрываются. При этом Интеррос останется мажоритарным акционером «Норникеля» с долей около 33,51%. Еще одним крупным владельцем предприятия является «Русал» (26,39% акций). На Free float приходится 36% в капитале.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Потанин

В пресс-службе Интерроса подтвердили сделку по снижению пакета в «Норникеле». Там отметили, что «с точки зрения корпоративного контроля сокращение доли в капитале «Норникеля» ничего не меняет», так как компания продолжает оставаться его мажоритарным акционером.

Интеррос — одна из крупнейших российских инвестиционных компаний. Создана в 1990 году Владимиром Потаниным. За более чем 35-летнюю историю бизнеса компания реализовала свыше трёх десятков масштабных проектов во всех отраслях отечественной экономики. Инвестиционный портфель Интерроса включает активы в сфере металлургии и горнодобывающей промышленности (Норникель, ГРК «Быстринское»), девелопменте и туризме (Деловой центр «Петровская сопка» на о. Русском, курорт «Роза Хутор» (Сочи), Парк «Три Вулкана» (Камчатка), финтехе («Т-Технологии», Точка Банк, Яндекс), ИТ-проектах (компании «Рексофт» и «Selectel»), венчурных инвестициях (Фонд «Восход») и др.

Изначально 38% «Норникеля» Интеррос получил в управление от государства в 1995 году. На тот момент долги предприятия составляли более $4 млрд, а зарплата не выплачивалась в течение 4 месяцев. Спустя два года Интеррос выкупил этот пакет у государства в рамках инвестиционного конкурса и начинает его реструктуризацию.

На текущий момент «Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем палладия и одним из ключевых глобальных поставщиков высокосортного никеля, платины и меди. Производственные подразделения группы компаний расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Благотворительный фонд Владимира Потанина был создан в 1999 году. Организация осуществляет масштабные благотворительные программы в сферах культуры, высшего образования, социального спорта и благотворительности. Фонд работает как грантодающая некоммерческая организация, финансируемая из дохода от созданного эндаумента (целевого капитала), который был сформирован в 2022 году.

Ранее основатель фонда Владимир Потанин анонсировал намерение сделать «Норникель» «народной» компанией, доходы от которой будут доступны широкому кругу инвесторов.