Лукашенко: при падении БПЛА в Белоруссии пострадала женщина

Несколько дней назад в Белоруссии упал беспилотник, пострадала женщина. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Начинаю разбираться, почему упал. Украинцы по нам удар не наносили. Российская установка радиоэлектронной борьбы работает — оглушили этот беспилотник, он полетел не туда, питание закончилось — неуправляемо упал. Война идет рядом»,— сказал Александр Лукашенко (цитата по БелТА).

В конце июля 2025 года в Минске упал БПЛА, боевая часть которого была снабжена тротилом и «большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков», сообщали в белорусском Следственном комитете. Несколько потерявших курс беспилотников над Белоруссией сбили в сентябре. По словам начальника Генштаба Белоруссии Павла Муравейко, БПЛА потеряли курс из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.