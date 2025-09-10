Над Белоруссией сбиты несколько «заблудившихся» беспилотников

Начальник Генштаба Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что во время обмена ударов между Россией и Украиной прошлой ночью несколько беспилотников потеряли курс из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон. Заявление господина Муравейко приводит пресс-служба белорусского Минобороны.

Часть «заблудившихся» беспилотников была уничтожена силами ПВО Белоруссией над территорией республики. Павел Муравейко не уточнил, какой стороне принадлежали сбитые БПЛА.

С 23:00 мск 9 сентября до 4:00 10 сентября Белоруссия обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с польской и литовской сторонами. Минск оповестил их о приближении неизвестных БПЛА. Варшава после этого подняла в воздух дежурные силы. Польская сторона, в свою очередь, информировала Белоруссию о приближении к границе республики неопознанных беспилотников с территории Украины.

Падение беспилотников было зафиксировано в нескольких районах Польши вблизи границы. Сегодня утром в Бюро национальной безопасности Польши прошло совещание с участием президента страны Кароля Навроцкого, премьер-министра Дональда Туска, а также министров и генералов. На встрече обсуждалась возможность применения статьи 4 устава НАТО. Она предусматривает начало консультаций стран блока, если одна из них заявляет об угрозе территориальной целостности.