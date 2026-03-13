Лихачев: радиационных изменений на ядерных объектах в Иране пока нет

Изменений в радиационной обстановке после ударов Израиля по ядерным объектам в Иране пока не обнаружено, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, ситуация может измениться в любой момент.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы не знаем глубины и масштабов разрушений. Но то, что после этих ударов есть вероятность утечки радиации, это факт»,— рассказал господин Лихачев журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается уже две недели. 1 марта США и Израиль дважды атаковали ядерный объект в Натанзе. Повреждения получили здания, которые служили входом в подземные залы завода. 12 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по ядерному центру «Телекан» под Тегераном. Израильская сторона считает, что иранский ядерный центр использовался для разработки ядерного оружия.

