«Росатому» пока не удалось связаться с руководством атомной отрасли Ирана

«Росатому» пока не удалось установить связь с руководством атомной отрасли Ирана. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Связь прервалась после начала ударов США и Израиля по Ирану.

По словам господина Лихачева, у «Росатома» есть связь только с руководством на строительной площадке энергоблоков АЭС «Бушер». «Контактов с руководителями атомной отрасли нет — ни с вице-президентом Ирана, ни с главой агентства (по атомной энергии.— “Ъ”). И это нас очень расстраивает»,— сказал господин Лихачев журналистам (цитата по «РИА Новости»).

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. После этого «Росатом» начал вывозить сотрудников с АЭС «Бушер». Россия и Иран подписали соглашение о совместном строительстве двух новых блоков станции в 2014 году. На строительной площадке по-прежнему остаются более 450 россиян. Обстановка на станции «очень сложная и напряженная», говорил Алексей Лихачев.