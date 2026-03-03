«Росатом» не может связаться с руководством атомной отрасли Ирана

Сотрудники «Росатома» не могут выйти на связь с руководством атомной отрасли Ирана, сообщил гендиректор корпорации Алексей Лихачев. По его словам, состояние иранских атомных объектов неизвестно.

«С руководителями атомной отрасли Ирана связи нет. Нет ни телефонной связи, ни электронной связи»,— заявил господин Лихачев (цитата по «РИА Новости»).

Как отметил Алексей Лихачев, МАГАТЭ опубликовало фотографии, подтверждающие, что по некоторым иранским ядерным объектам были нанесены удары. Однако специалисты «Росатома» не могут сейчас оценить физическое состояние этих объектов, поскольку связь отсутствует, пояснил гендиректор.

28 февраля, после начала ударов США и Израиля по Ирану, Алексей Лихачев рассказал, что «Росатом» вывез из Исламской Республики 94 человека. В их числе были все дети сотрудников, а также весь избыточный персонал и лица, пожелавшие покинуть страну. Глава «Росатома» тогда заявил, что объекты атомной энергетики не могут быть целями ударов со стороны вооруженных сил.