В ЕК рассказали о решении Грузии не принимать связанные с Россией танкеры

Грузия обязалась не принимать у себя в портах нефтетанкеры, связанные с Россией. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри на брифинге.

«Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан получил ряд заверений от грузинских властей, что деятельность, вызывающая у нас беспокойство, будет прекращена»,— заявила госпожа Макгарри журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Представитель ЕК отметила, что в Евросоюзе планировали включить грузинский порт Кулеви в список антироссийских санкций. Однако Грузия заверила ЕК, что прекратит деятельность, связанную с морскими перевозками российской нефти.

Новый пакет санкций против России был представлен в начале февраля. В перечень может, в частности, войти запрет на морские перевозки российской нефти. Также обсуждаются ограничения криптовалютных транзакций с Россией. Сегодня ЕС исключил порт Кулеви из разрабатываемого 20-го пакета антироссийских санкций. Причиной стало то, что этот порт не нарушал санкционный режим. Об этом говорится в письме спецпредставителя ЕС Дэвида О'Салливана, направленном главе МИД Грузии Маке Бочоришвили.