ЕС исключил грузинский порт из готовящегося 20-го пакета санкций

Евросоюз (ЕС) исключил грузинский порт Кулеви из разрабатываемого 20-го пакета антироссийских санкций. Причиной стало то, что этот порт не нарушал санкционный режим. Об этом говорится в письме спецпредставитель ЕС Дэвида О'Салливана, направленном главе МИД Грузии Маке Бочоришвили.

«Изначально планировалось включить кулевский порт... из-за морских перевозок российской нефти и захода теневого флота в порт»,— отмечается в документе. По словам О'Салливана, позицию пересмотрели, и Грузия вместе с оператором порта «взяли на себя ряд обязательств». Подробности того, о чем они договорились, не приводятся, передает ТАСС.

Новый пакет санкций против России был представлен в начале февраля. В перечень может, в частности, войти запрет на морские перевозки российской нефти. Также обсуждаются ограничения криптовалютных транзакций с Россией. Против новых санкций выступает Венгрия. Она также заблокировала предоставление Украине кредита в размере €90 млрд.