Лукашенко пригрозил «Орешником» странам, которые «лезут» в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину и страны НАТО «не лезть» в Белоруссию, чтобы «не бахнул “Орешник”». Так господин Лукашенко прокомментировал предложение Украины считать размещенный в республике российский ракетный комплекс легитимной целью НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это глупость самая настоящая, и глупцы об этом говорят. Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси Господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул “Орешник”, вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии»,— заявил Александр Лукашенко (цитата по БелТа). По его словам, следует «решать вопросы по-человечески».

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что страны НАТО должны рассматривать размещенный в Белоруссии «Орешник» как легитимную цель. Александр Лукашенко, уточнял он, «совершает большую ошибку», и Украина «будет оценивать эту угрозу».

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин объявил о начале серийного производства ракетного комплекса. Первый «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря. Александр Лукашенко говорил, что в стране будет размещено максимум 10 таких комплексов. 30 декабря «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.