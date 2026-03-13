Марина Епифанцева возглавила Агентство по привлечению инвестиций Кубани
Марина Епифанцева назначена директором Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края. Ранее она занимала пост заместителя руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, курируя аналитическую работу и продвижение. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Марина Епифанцева родилась 1 февраля 1980 года в Набережных Челнах. Она окончила Казанский государственный технический университет по специальности «Мировая экономика» и Татарско-Американский региональный институт по направлению «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». Позже прошла профессиональную переподготовку по цифровой трансформации, множество курсов повышения квалификации и стажировок, в том числе зарубежных.
С 2019 по 2026 год Марина Епифанцева по совместительству преподавала студентам международных отношений в Университете управления ТИСБИ. В 2025 году она стала победителем Всероссийского конкурса «Знание.Лектор» в номинации «Экономика, бизнес и право».
На посту руководителя агентства Марина Епифанцева сменила Юлию Приходько, которую назначили руководителем департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.