ТАСС узнал об установлении личностей двух утонувших в Звенигороде детей

Личности двух детей, утонувших в Москве-реке в Звенигороде, установлены. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Поиски находившейся вместе с ними девочки продолжаются.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали 7 марта во время прогулки по Восточному микрорайону Звенигорода. СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Предварительно, дети провалились под лед и утонули.

Тело одного мальчика обнаружили 11 марта в 800 м от предполагаемого места происшествия. Тело другого — нашли через два дня на расстоянии 7 км от того же места.