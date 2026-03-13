Голикова сообщила о росте рождаемости в 18 российских регионах

В России удается удерживать показатель рождаемости от существенного снижения. В 18 регионах был зафиксирован рост показателя. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Рост рождаемости зафиксировали в Севастополе, Мордовии, Ямало-Ненецком автономном округе, Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Рязанской областях, Еврейской автономной области, Адыгее, Карачаево-Черкесии и Чукотском автономном округе, сообщила Татьяна Голикова. Кроме того, показатель увеличился в Республике Марий Эл, Белгородской, Магаданской, Саратовской, Воронежской областях и Республике Карелия.

При этом вице-премьер отметила, что это не рост и не превышение суммарного коэффициента рождаемости, а тенденция к увеличению. Российские власти видят, как рост рождаемости становится для регионов приоритетом, заявила она. Преодоление негативной тенденции заметно там, где «занимаются этим», добавила Татьяна Голикова.

В декабре 2025 года суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России снизился до 1,374 против 1,4 годом ранее (для сохранения численности населения на одном уровне он должен составлять 2,1). При этом показатели по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям Росстат не учитывал при составлении статистики. Наиболее высокий СКР в декабре был в Чечне, Туве и Ямало-Ненецком округе, наиболее низкий — в Ленинградской, Смоленской и Владимирской областях.