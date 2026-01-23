В России снизился суммарный коэффициент рождаемости в 2025 году

В декабре 2025 года суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России составил 1,374 против 1,4 в предыдущем году, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Ведомости». Максимальное значение СКР в России было зафиксировано в 2015 году. Тогда коэффициент составил 1,77.

В начале 2025 года СКР варьировался от 1,39 до 1,37 — 1,38 весной и осенью. Показатели по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям в статистике Росстата не учитывались.

Наиболее высокий СКР в декабре 2025 года был в Чечне, он составил 2,596. На втором и третьем местах — Тува и Ямало-Ненецкий округ, где СКР достиг отметки в 2,214 и 2,01 соответственно. В 2024 году лидерами по СКР также были Чечня и Тува, там показатель составил 2,673 и 2,292 соответственно.

Самые низкие СКР в 2025 году были в Ленинградской, Смоленской и Владимирской областях. Показатель в регионах составил 0,914, 1,012 и 1,059 соответственно. В 2024 году наименьший СКР был в Ленинградской области, Севастополе и Мордовии.

В 2025 году в России также уменьшился СКР третьих и последующих детей. В декабре прошлого года он составил 0,362 против 0,376 в 2024 году.

СКР — коэффициент, который показывает, сколько детей в среднем родила бы одна женщина на протяжении репродуктивного периода, начиная с 15 до 50 лет. Для сохранения численности населения на одном уровне СКР должен составлять 2,1 на одну женщину.